На «Площади Невского» трамвай-шаттл сошел с рельсов

Остальные трамваи маршрута №30 временно выстроились в очередь за ним.
Сегодня, 6 марта, бесплатный трамвай-шаттл, следующий по маршруту №30, сошел с рельсов в районе станции метрополитена «Площадь Александра Невского».
Новые трамваи вывели на маршрут в рамках усиления системы наземного транспорта, после закрытия станции метро «Ладожская» на капитальный ремонт. Вследствие инцидента, произошедшего около семи утра, нарушилось все движение транспорта – остальные трамваи, следующие по этому маршруту, выстроились в очередь за тем, что попал в аварию.
Комитет по транспорту города на Неве сообщил, что с 07:55 движение по маршруту №30 было восстановлено.
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