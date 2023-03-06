Когда настанет потепление

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Зима уже успела многим надоесть. Люди устали от бесконечного снега и мрачной погоды. Метеоролог Роман Вильфанд пока не спешит обрадовать россиян. По его словам, заветное потепление придёт не ранее конца марта.

«Устойчивый переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта», - отметил господин Вильфанд. Эксперт уточнил, что март – это, по сути, зимний месяц. Времена года никогда не меняются по календарю. И сколько бы мы ни ждали весны 1 марта, в сроки она не приходит.