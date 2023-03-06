В Европе рухнули цены на газ, а в России – аварийный дом: резонансные новости недели

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Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.

Газ - у вас. А у нас?

В Европе за зимние месяцы цена на газ снизилась почти в три раза. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 30 ноября средняя цена на газ в европейских странах составляла около $1 550 за 1 тыс. куб. м, в декабре - $1 272, в январе - $712, а в феврале - порядка $583. Предполагается, что основными факторами такого снижения стали «аномально теплая зима и высокая заполненность газовых хранилищ».

Тем временем, по сообщениям российских СМИ, 36-летняя жительница Красноярска погибла при обрушении аварийного деревянного дома. Она разбирала этот дом на дрова, поскольку ей нечем было отапливать собственное жилище. Здание было признано аварийным ещё в 2015 году, но снести его власти города до сих пор не успели. Сообщается, что во время сбора дров на женщину обрушилось потолочное перекрытие.





Дерипаска и «путь в никуда».

Известный бизнесмен Олег Дерипаска посетил Красноярский экономический форум, где разразился весьма громкими заявлениями. Он полагает, что в России необходимо в два-три раза сократить число чиновников и «в пару раз» - количество силовиков. Нынешний аппарат российских чиновников Дерипаска назвал «обузой для экономики» и в очередной раз призвал отказаться от «госкапитализма».

«Госкапитализм, «ГосГазМяс» — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой… Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы», - сообщил российский бизнесмен.

«Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции», - добавил он.

В то же время президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения, в компаниях, срывающих сроки гособоронзаказа, будет вводиться внешнее управление. Права акционеров таких компаний будут приостанавливаться.

Стоит отметить, что на прошлой неделе неспокойно было не только в зоне проведения СВО, но и в России. Сообщалось о многочисленных атаках беспилотников и проникновении на территорию Брянской области нескольких десятков украинских диверсантов.





Петербург может утратить статус культурной столицы России.

Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда стали самыми культурными городами страны по версии экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ). Исследование основано на анализе 78 населенных пунктов с населением от 250 тысяч человек.

В топ-10 городов с наибольшим культурным капиталом, по данным ВШЭ, попали также Саранск, Якутск, Иркутск, Екатеринбург и Калининград. Санкт-Петербург занял в списке аналитиков лишь 13 место, а Москва – 28 строчку.

Эксперты подчеркнули, что в рейтинге учитывается не столько наличие и разнообразие «культурной» инфраструктуры, а то, насколько охотно и часто жители городов ей пользуются.



