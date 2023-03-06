Министр обороны Шойгу посетил Мариуполь для проверки работы Военно-строительного комплекса

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MFA Russia / globallookpress.com

В своём Telegram-канале Минобороны разместило информацию о визите главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу в Мариуполь, там он проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

«В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. Министру обороны РФ доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6-ти девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов», - сообщило ведомство.

Ранее Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО.