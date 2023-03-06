Обозреватель The Hill Шнайдер заявил, что часть американского народа не желает поддерживать Украину

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Флаг США, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Часть американцев не хотят победы Украины, так как ставят государственные интересы своей страны выше внешнеполитических. Об этом сообщил обозреватель газеты The Hill Билл Шнайдер.

Он считает, что американский народ никогда полностью не верил в идею сосуществования национальных и международных интересов США, особенно ярко это проявлялось в период президентства Трампа, который считал, что будущее принадлежит патриотам, а не глобалистам – «Америка прежде всего».

Шнайдер отметил, что граждане США, выступающие против политики американского лидера Байдена по поддержке Украины, симпатизируют ко взглядам Трампа.

Ранее член Совбеза при президенте Турции Эрхан заявил, что США и Британия против организации Эрдоганом переговоров Путина с Зеленским.