Марочко: Украина отправляет в район Артёмовска бойцов ВСУ, прошедших подготовку НАТО

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Источник: РИА Новости

globallookpress.com

РИА Новости со ссылкой на слова экс-подполковника Андрея Марочко заявляют, что ВСУ стягивают в город Часов Яр в районе Артёмовска технику, вооружение и боевиков, которые были подготовлены в Европе на военных полигонах НАТО.

«Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО», - сообщил Марочко.

Отмечается, что обученные в НАТО украинские бойцы обладают высокой дисциплиной и мотивацией.

Ранее Советник главы ДНР Гагин назвал Артёмовск «пунктом утилизации ВСУ», он информировал, что город находится в плотном каре.