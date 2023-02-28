Собянин: фармкомпании Москвы наращивают объемы производства

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Источник: Агентство Бизнес Новостей

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Московские фармакологические компании выпускают новые лекарственные препараты, наращивая объемы производства. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Согласно словам градоначальника, которые приводит Агентство Бизнес Новостей, Москва уже как пару лет использует офсетные контракты для обеспечения жителей столицы необходимым количеством лекарств, а также для замещения зарубежных препаратов отечественными.

Как отмечается, в рамках офсетного контракта одна сторона обязуется приобретать продукцию у другой. То есть, предприятие строит свои заводы для производства, а Москва гарантирует покупать то, что будет производится на этих заводах.