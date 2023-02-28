Метеоролог Точенова: первый день весны в Москве окажется прохладным и ветреным

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Источник: Вечерняя Москва

Svetlana Vozmilova / globallookpress.com

Во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова рассказала о том, что в первый день весны в столице России ожидается ветреная погода.

Согласно словам эксперта, 1 марта в Москве пройдет слабый снег, а днем температура будет держаться в районе минус 3-5 градусов. Ночью же показатели термометров опустятся до минус 8 градусов.

Точенова добавила, что 2 и 3 марта сохранятся такие же погодные условия. Однако, как отметила специалист, в пятницу ожидается небольшое потепление и возможно, образование тумана.