Повар Иваненко: люди бояться начинать поститься, потому что привыкли злоупотреблять едой

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Источник: Вечерняя Москва

Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Многие люди привыкли придавать еде какое-то особое значение и злоупотреблять ей, поэтому бояться начинать поститься. Однако за время поста это заблуждение проходит. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказала повар Татьяна Иваненко.

Согласно словам эксперта, в Великий пост из рациона исключают следующие продукты: мясо, птицу, молоко и молочные продукты, яйца, алкоголь. Она отметила, что в покупной выпечке и кондитерских изделиях содержится сливочное масло и куриные яйца, поэтому употреблять эти продукты во время поста также не стоит.

При этом Иваненко уточнила, что дома в положенные дни можно приготовить постный пирог. В качестве начинки допускается использовать: картофель, капусту, морковь, тыкву, грибы, яблоки, а в некоторые дни — даже рыбу.