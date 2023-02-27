Настоятель Никольского храма Огнев: Великий пост делится на физический и духовный

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Источник: Радио 1

Daniil Ivanov / globallookpress.com

Во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» настоятель Никольского храма, ведущий программы «Свете Тихий» Дмитрий Огнев рассказал, что Великий пост делится на духовный и физический.

Как отмечает священнослужитель, физический пост заключается в сокращении употребляемой пищи, когда человек ограничивает себя в мясе, молочных и рыбных продуктах. Настоятель добавил, что в первые дни Великого поста рекомендуется вообще ничего не кушать, но в данном вопросе стоит отталкиваться от возможностей своего здоровья.

Духовный же пост, по словам священника, необходимо совершать всем, вне зависимости от физического состояния. Огнев отметил, что молитва намного важнее питания по строгим правилам, потому что во время поста она приобретает наиболее сильное значение.