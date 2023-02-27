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Диетолог Ионова: употребление блинов в большом количестве может нанести вред организму

, 23:41 Источник: Радио 1

Диетолог Ионова: употребление блинов в большом количестве может нанести вред организму
Anatoly Prososov / globallookpress.com

Употребление в пищу блинов в неограниченном количестве способно причинить вред организму. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

Согласно словам эксперта, в блинах прежде всего вредно то, с чем их едят. Как правило, это продукты с большим содержанием жиров, которые необходимо употреблять в умеренном количестве.

Ионова также отметила, что блины являются высокоуглеводным продуктом, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета, важно следить за количеством, которое они съедают.

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