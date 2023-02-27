Эксперт Марочко: в Артемовске может случиться экологическая катастрофа

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Источник: Радио 1

Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

По причине плюсовой температуры и разлива водоемов, в грунтовые воды попадают канализационные массы, что может привести к экологической катастрофе в Артемовске. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам специалиста, находящиеся западнее от города водоемы начали разливаться и подтапливать ряд районов, в которых отсутствует какие-либо коммуникации. В связи с чем, как отметил эксперт, канализационные массы попадают в воду.

Марочко также отметил, что подтапливаются и те районы, в которых находятся тела украинских военных. При этом воздействием плюсовой температуры это все может попасть в водоемы, где люди набирают питьевую воду.