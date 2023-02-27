Врач Осипов: Байден действительно имеет психические расстройства

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Источник: Подмосковье сегодня

Will Oliver - Pool via CNP / globallookpress.com

Заслуженный врач России Андрей Осипов во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, что у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена со стороны хорошо заметны проблемы со здоровьем.

Согласно словам заслуженного медика, расстройства психики могут настигнуть человека как в 30, так и в 40 лет. Однако, как заметил эксперт, с возрастом ситуация будет только ухудшаться.

Осипов добавил, что у Байдена действительно имеются когнитивные расстройства. Это проявляется не только в забывчивости американского президента, но и в том, что он может заснуть на совещании.