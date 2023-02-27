Депутат Милонов: ЧВК «Редан» появилось на фоне увлечения всякой «карибской белибердой»

Аргументы Недели → Общество 13+

Источник: Подмосковье сегодня

Photoagency Interpress / globallookpress.com

Во время беседы с корреспондентом интернет-издание «Подмосковье сегодня» заместитель Председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал, что молодежная радикальная группировка ЧВК «Редан» возникла на фоне увлечения всякой «карибской белибердой».

Как отмечается, участники новообразованного движения устроили массовые драки в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга, а само объединение было сформировано под влиянием японского мультфильма Hunter x Hunter.

По мнению парламентария, решить проблему с подростковой группировкой надо при помощи предоставления молодежи новых и правильных идеалов.