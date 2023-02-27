После тяжелой болезни ушел из жизни актер Владимир Ярославов

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Фото: vk.com/omsk_tuz

Об утрате сообщили в пресс-службе Омского ТЮЗа, где актер проработал 15 лет.

Владимир Петрович Ярославов родился 18 октября 1940 года, окончил Свердловское театральное училище.

Работал в Пермском драматическом театре, Челябинском ТЮЗе, в Джамбульском русском театре.

С 1972 по 1987 годы на сцене Омского театра юных зрителей он исполнил главные роли в спектаклях: «Самозванец», «В списках не значился», «Жестокость», «Два товарища», «Остановите Малахова», «Пролетарская мельница счастья», «Три толстяка».

Прощание состоится 1 марта с 12.00 до 13.00 по адресу: ул. Партизанская, 20. Похоронен будет на Кировском кладбище в Омске.