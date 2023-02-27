В 101 год скончался продюсер «В джазе только девушки» Уолтер Мириш

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Фото: globallookpress.com

Уолтер Мириш, бывший президент американской Академии кинематографических искусств и наук, умер в Лос-Анджелесе.

Уолтер Мириш родился в 1921 году в Нью-Йорке. В войну работал на заводе, производящем самолеты — на службу Мириша не призвали из-за больного сердца.

Карьеру в кино начал в 1945-м. Продюсер был совладельцем кинокомпании the mirisch company, выпустившей такие знаменитые ленты, как «Великолепная семёрка» и «В джазе только девушки».

Фильм «Полночная жара» принёс Миришу «Оскара». Награду получили также выпущенные компанией фильмы «Вестсайдская история» и «Квартира».