Умер режиссер и сценарист Вилен Захарян

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Скончался Вилен Захарян, советский, армянский режиссер и сценарист, один из основоположников телевизионного кино в Армении.

Вилен Хачатурович Захарян родился 1 февраля 1931 года в Ереване.

В 1956 году окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института.

С 1958 года работал режиссером на Армянском телевидении и на студии телефильмов «Ереван».

Снял более 30 фильмов. В числе картин артиста — «Последний бросок» (приз Союза кинематографистов СССР), «Хижина надежды», «Поклонись наступившему дню», драма «Частный случай», фильмы-портреты Арно Бабаджаняна, Давида Тухманова и Армена Джигарханяна.