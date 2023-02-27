Скончался известный педиатр Николай Шабалов

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Фото: ru.wikipedia.org

Основоположник неонатологической службы Ленинграда, профессор Николай Шабалов умер на 84-м году жизни в Петербурге.

Трагическую новость сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Николай Павлович Шабалов родился 21 марта 1939 года в Ленинграде.

Доктор медицинских наук Николай Шабалов в разные годы работал на кафедре госпитальной педиатрии, заведующим кафедрой педиатрии с курсами перинатологии, эндокринологии и гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей, проректором по международным связям Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии.

До 2014 года Николай Шабалов - главный внештатный специалист-педиатр Министерства обороны РФ.

Почётный доктор и академик Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.