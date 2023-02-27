Дом Басевича снесут по решению суда

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Иск городских активистов о запрете сноса был отклонен.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск городских активистов о незаконном сносе дома Басевича для строительства Академии танца Бориса Эйфмана.

Здания 9А и 7А на Большой Пушкарской улице подлежит сносу, как и было запланировано решением Госстройнадзора, который и выступал ответчиком. Истцы настаивали на изъятии разрешения инстанции на строительство комплекса зданий.

Дом Басевича уже не первый год находится под защитой градозащитников, в то время как Смольный намеревается снести старое здание. Историческое строение хотели восстановить по программе «Молодежь – доступное жилье», но власти решили передать площадь под нужды Академии танцев Бориса Эйфмана. Из-за этого большая часть здания будет снесена или разобрана, так как находится в аварийном состоянии.