Петербургский санаторий «Белые ночи» выкупили за 1,75 миллиарда рублей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Объект купила та же компания, что и арендовала его с 2017 по 2022 годы, – «СОГАЗ-недвижимость».

Знаменитый санаторий «Белые ночи» в Санкт-Петербурге продали на аукционе за 1,75 миллиарда рублей. Владельцем сооружения стала компания «СОГАЗ-недвижимость», которая выступала арендатором санатория с 2017 по 2022 годы.

Санаторий был выставлен на аукцион. Объект продали в рамках программы приватизации имущества Северной столицы. В «СОГАЗ-недвижимость» предложили за него наиболее высокую цену. Ожидалось, что вторым претендентом на объект станет организация «Мой медицинский центр», которая до прошлого года была частью известнлй страховой СОГАЗ. С 2022 года ею владеет группа физических лиц. Несмотря на намерения купить «Белые ночи», компания в торгах участвовать не стала.

В итоге, «СОГАЗ-недвижимость» теперь официально обладает 14 зданиями санатория, двумя земельными участками и помещениями на них. Общая площадь составляет около 33 гектаров. По договору покупки, новый владелец обязан также провести реновацию объекта.

Санаторий «Белые ночи» строили с 1984 по 1987 годы. Проектировщики и строители за возведения комплекса получили Государственную премию СССР. В советские годы санаторий был одним их популярнейших оздоровительных учреждений.