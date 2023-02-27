В ГАТИ рассказали о закрытиях и ограничениях движения с 1 марта

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Фото: Canva

Дорожное движение ограничат в Адмиралтейском, Выборгском, Невском и Фрунзенском районах Петербурга.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила жителей города о планируемых ограничениях дорожного движения с 1 марта в четырех районах.

В Адмиралтейском районе до 10 марта ограничат движение транспорта по Английскому проспекту между улицами Союза Печатников и Декабристов. В Выборгском районе до 29 апреля из-за прокладки электрического кабеля ограничат движение по Гренадерской улице между Большим Сампсониевским проспектом и Лесным.

Закрытие дорог произойдет в Невском районе до 25 мая в связи с работами по реконструкции теплосети. Движение по Якутской улице от улицы Крыленко до Кудровского проезда будет недоступно.

Во Фрунзенском районе Петербурга до 30 мая закрывается движение по Карпатской улице от Малой Балканской до Грузового проезда по причине прокладки инженерных сетей. Помимо этого, до 11 марта перекрывается сквозной поток транспорта по Бухарестской улице, а до 8 июня - от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской.