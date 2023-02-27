Суд признал виновным мошенника, который называл себя заводчиком породы кане-корсо

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Фото: Фрагмент видео на YouTube

Злоумышленник обещал продать женщине породистого щенка. Деньги он взял, а вот желанного щенка покупательница не получила.

Мужчина, который через интернет «продавал» щенков породы кане-корсо, признан виновным по делу о мошенничестве, сообщает Нева.Тудей.

Мошенник опубликовал в интернете объявление о продаже породистых щенков. Петербурженка связалась с лжезаводчиком, перевела ему 20 тысяч рублей и после этого мужчина больше не выходил на связь. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы.

Аферисту присудили один год и три месяца колонии общего режима за мошенничество.

Кане-корсо – боевая порода собак, которая появилась ещё во времена Древнего Рима. Щенка этой породы у официальных заводчиков можно в среднем за 30-80 тысяч рублей.