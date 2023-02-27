Обокравший бывшую жену мужчина проведёт год в колонии

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Он присвоил себе украшения экс-возлюбленной на сумму 135 тысяч рублей.

Мужчина, который похитил у бывшей жены украшения на сумму 135 тысяч рублей признан виновным и проведёт в колонии год. Кражу он мотивировал тем, что драгоценности были «совместно нажитым имуществом» в браке. Об этом сообщает Петроград.ру со ссылкой на пресс-службу петербургской прокуратуры.

С июля по октябрь 2021 года мужчина бывал в комнате женщины в коммунальной квартире в на Московском проспекте. В ней находился сервант с дорогими украшениями, который впоследствии и украл её экс-избранник. Похищенное бывший муж отнёс в ломбард.

Свою вину он отчасти признал, но он считает, что не украл, а взял то, что ему полагалось как совместно нажитое в браке. За кражу обвиняемый получил год колонии общего режима.