Как Герой Советского Союза Валерий Бурков стал монахом Киприаном

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Жизнь Валерия Буркова состояла из испытаний и событий, которые в конце концов привели его в монастырь. Когда-то он служил в авиации. Отец Валерия полковник Анатолий Бурков воевал в Афганистане, вскоре должен был вернуться в Союз. Договаривались увидеться, так как сын уже готовился к отлёту в Кабул, но не случилось встретиться. Сыну пришлось встречать цинковый гроб с телом погибшего отца.



Как пишет «Российская газета», Валерий считал своим долгом отправиться туда, где воевал отец. Через год после трагического события пришёл приказ о направлении Валерия Буркова в Республику Афганистан. Служил в Панджшере. Попал на минное поле и лишился обеих ног. В 1991 году Валерия Буркова за выдающиеся заслуги во время боевых действий удостоили звания Героя Советского Союза.



Полгода лечился и учился ходить на протезах. Было тяжело, Бурков признаётся, что в течение пяти лет пил, но потом в одночасье запретил себе заглядывать в рюмку. Как он признался, решил сделать подарок своей жене Ирине, которая поддерживала его в течение долгих лет.



В 2016 году Валерий пришёл к решению принять монашеский постриг. С тех пор монах Киприан считает своим предназначением духовную помощь военным, которые были ранены во время спецоперации на Донбассе.