Нацблок Латвии: Никаких поблажек гражданам РФ с ВНЖ не будет

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Новый Закон ЛР об иммиграции гласит – граждане России, проживающие в Латвии, должны сдать экзамен по латышскому языку, подтвердить свои доходы, чтобы продлить вид на жительство…

Этот закон уже вступил в силу – если до 1 сентября граждане России, проживающие в Латвии, не смогут осилить экзамен по латышскому языку, то они вынуждены будут покинуть страну.

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис предложил поправки к Закону об иммиграции, касающиеся порядка проверки граждан России на владение латышским – осуществить процесс постепенно – по мере того, как у россиян будет заканчиваться срок действия ВНЖ.

Нацблок Латвии взбунтовался! Идея г-на Кучинскиса вызвала приступ ярости у националистов:

«Если я правильно понял, латвийский министр внутренних дел «позаботился» о поблажках для граждан России, проживающих в Латвии… 95% этих граждан голосовали на выборах за Путина… А министр внутренних дел Латвии позаботился о том, чтобы они не уехали из Латвии. Будет, видимо, их упрашивать… Надеюсь, что не на «коленях». Поблажек не будет!» - заявил представитель Нацблока, депутат Сейма Эдвинс Шноре.

Нет никаких сомнений, для чего «придуман» Нацблоком данный закон! Желание «выслать» из Латвии всех граждан РФ с ВНЖ.