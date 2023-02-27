Беглов рассказал, где построят новый деловой центр Петербурга

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Пресс-служба "Лахта Центр"

Оптимальным вариантом глава администрации региона считает место вокруг «Лахта Центра».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что новый деловой центр в Приморском районе города построят вокруг «Лахта Центра».

«Шпиль «Лахта Центра» удачно вписался в нашу знаменитую небесную линию. Исторически ее разрешалось «протыкать» легкими тонкими конструкциями – башням, шпилям, куполам с крестами», – заявил Беглов.

По его мнению, территория рядом с объектом является наиболее оптимальным вариантом для нового строения. В том числе по городским затратам, с архитектурной точки зрения и с позиции транспортной доступности.