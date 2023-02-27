Специалист Юлия Мешалкина: Защитить от падений и травм в гололёд поможет накладка на обувь

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Источник: RT

В беседе с RT, специалист Юлия Мешалкина рассказала, как защитить себя от падений и получения травм в гололёд.

Эксперт советует зимой при ходьбе в гололёд особенное внимание уделить обуви, пожилым людям может помочь опорная трость с установленной на нее антискользящей насадкой или насадкой с шипами.

Специалист заявляет, что в гололед обувь должна быть без каблуков и танкеток, но не на плоской подошве, которая «затвердевает на морозе и сильно скользит. Оптимальный вариант — толстая подошва и устойчивый каблук высотой 3—4 см. Лучше, если рисунок на подошве сочетает крупный и мелкий протектор».

По мнению специалиста, «самый простой способ — наклеить на подошву крест-накрест два лейкопластыря на тканевой основе», или «вместо лейкопластырей можно взять полоски наждачной бумаги и посадить их на морозостойкий клей. Ещё один вариант — нанести на подошву зигзагом универсальный водостойкий клей и сверху присыпать его песком».

По словам Юлии Мешалкиной, иногда для придания антигололёдных свойств мастера предлагают «антискользящие накладки на клеевой основе. Они выполняются из резины и клеятся на переднюю часть подошвы».

По мнению собеседницы RT, другой вариант — ледоходы, которые надеваются на обувь, они могут быть с металлическими шипами или возможна «установка в подошву металлических шипов, которые «вкручиваются в резиновую основу и обеспечивают отличное сцепление со льдом, металлические вставки внешне похожи на альпинистские кошки. Гарантируют максимальную устойчивость на льду».







