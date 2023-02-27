В Риге появился российский танк

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

24 февраля перед посольством России в Латвии был поставлен российский танк. Прошла информация, что данный танк был доставлен из Украины…

Желающих поглазеть на российский танк, конечно, было много… Более того, радость националистов Латвии «выпрыгивала из портков» - «трофеи»…

Но не столь долго веселились нацпатриоты Латвии – ночью возле российского танка появились красные гвоздики! Националисты в шоке!

Конечно, Госполиция зафиксировала данный факт… Цветы убрали, но они появились вновь! Теперь полицейские Риги день и ночь дежурят возле российского танка.

Что думают латвийцы о данном «происшествии»?

Мнение из социальных латвийских сетей:

«Правильно ли я понял, что русский танк в Риге? Вы о знаках не задумывались?»

«Говорят, что русские свое имущество не бросают… Вернутся за ним!»

«Интересно, но на российской бронетехнике должны быть буквы V, Z… Но тут подобного ничего нет! Так, что этот танк вполне может быть и украинским, ведь Т-72 используют и ВСУ».

«Стесняюсь спросить, а за чей счет «банкет»? Привезти танк, погрузка-разгрузка и т.д. Это все денег стоит! Неужели опять из наших налогов?»

«Сомневаюсь, что танк российский… аферисты те еще…»

«А почему не говорят о том, что произошло в Берлине? Как в Берлине не получится – наши жители запуганы… В Германию тоже привезли российский танк… Так там его завалили цветами, а один немец сорвал с башни и выкинул украинский флаг…

«Я говорил, что принесут цветы… Принесли. И будут носить! Россия она…она Великая и Справедливая!»