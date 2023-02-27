В Риге отменили спектакль с Чулпан Хаматовой

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Новый Рижский театр, который возглавляет скандальный режиссер Алвис Херманис, отменил спектакль с Чулпан Хаматовой.

Напомним, экс-российская актриса Чулпан Хаматова является ныне штатным сотрудником Нового Рижского театра, куда ее пригласил режиссер Алвис Херманис.

Премьера спектакля «Гоголь. Nature morte» в постановке Улдиса Тиронса, где в главной роли должна была играть Чулпан Хаматова, кстати, на латышском языке, отменили. Почему?

Официально пресс-служба театра объясняет так – «Не получилось. Творческая неудача. Такое иногда случается».

По неофициальной информации, у многих актеров уже давно были сомнения, что постановка может быть жизнеспособной. Художественный руководитель театра Алвис Херманис, как он сам уверяет зрителей, не терял надежды, что эту работу придется завершить, но… Генеральная репетиция должна была состояться сегодня, 27 февраля, а вот премьера назначена на 28 февраля… По решению г-на Херманиса спектакль просто закрыли.

В Латвии ходят разные слухи – не все актеры были рады работать с Чулпан Хаматовой… Более того, не успев «осесть» в одном из самых популярных театров Латвии, экс-российская актриса уже получает престижные для деятелей культуры призы – местная творческая элита была несколько удивлена, потому как талантливых и очень талантливых театральных актеров, достаточно в Латвии. Такое «награждение» Чулпан было названо, как «политическое решение». Один из старейших латвийских актеров даже назвал г-жу Хаматову – «кремлевская кукушка», несмотря на то, что актриса раздает интервью о том, какая власть в России «холодная, без чувств», а в Латвии просто «рай».

Есть и другой слух – не удалось Хаматовой освоить латышский язык так, чтобы достойно говорить на нем со сцены… Да, латыши желают получать удовольствие в театре, как говорится, «без акцента»…

Одним словом, спектакль просто закрыли, а деньги латвийцам вернут за билеты!