Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Лама Бадмаев предсказывает, что 2023 год будет стабильным во всех сферах

, 15:14 , Журналист

Лама Бадмаев предсказывает, что 2023 год будет стабильным во всех сферах
Фото: Global Look Press

Замглавы Буддийской традиционной сангхи РФ по Северо-западному федеральному округу лама Буда Бадмаев считает, что нынешний год принесёт стабилизацию во всех сферах. По его мнению, 2023 год должен стать полной противоположностью предыдущего.

«Кролик – тихое и мирное животное, что говорит о стабилизации во всех сферах жизни», - заявил господин Бадмаев.

Лама подчеркнул, что если сделать акцент на дружбу и сотрудничество, всё постепенно нормализуется. Также в этом году нужно уделять внимание семье, которая «создаёт внутренний стержень для каждого». Монах отметил, что мир и покой внутри каждого человека – это залог сильной духовной защиты.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Политика

Общество

Политика