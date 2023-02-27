Лама Бадмаев предсказывает, что 2023 год будет стабильным во всех сферах

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Замглавы Буддийской традиционной сангхи РФ по Северо-западному федеральному округу лама Буда Бадмаев считает, что нынешний год принесёт стабилизацию во всех сферах. По его мнению, 2023 год должен стать полной противоположностью предыдущего.

«Кролик – тихое и мирное животное, что говорит о стабилизации во всех сферах жизни», - заявил господин Бадмаев.

Лама подчеркнул, что если сделать акцент на дружбу и сотрудничество, всё постепенно нормализуется. Также в этом году нужно уделять внимание семье, которая «создаёт внутренний стержень для каждого». Монах отметил, что мир и покой внутри каждого человека – это залог сильной духовной защиты.