В Москве прошёл первый международный фестиваль документального кино «аRTEL.DOC: Время героев»

Аргументы Недели → Общество 13+

Фото: Алексей Родин

С 24 по 26 февраля телеканал RT и проект aRTel.doc провели первый международный фестиваль документального кино «aRTel.doc: Время героев», посвящённый годовщине специальной военной операции на Украине.

Мероприятие посетили продюсер и телеведущий Борис Корчевников, певица, телеведущая и общественный деятель Елена Север, российские пранкеры Вован и Лексус, режиссёр Сергей Гинзбург, композитор Игорь Скворцов, актриса, телеведущая Яна Поплавская, художник Марина Лизоркина, композитор Игорь Корнилов, актриса и общественный деятель Ольга Будина, певец Юркис, продюсер, сценарист и режиссер Елена Кипер и многие другие.

На открытии фестиваля все гости почтили минутой молчания память героев, павших за свободу и независимость. Зал аплодировал стоя героям СВО, присутствующим в зале. Антон Филимонов – позывной Рокот, офицер морской пехоты, кавалер ордена мужества; Руслан Лесной - позывной Лес, заместитель командира батальона «Восток»; Анна Илясова, позывной Белка, заместитель командира роты стрелкового батальона; Марсель Хафизов – позывной Казань, старший лейтенант танкового батальона.

Фильмом открытия стала картина «Пацаны батальона «Восток» режиссёров и авторов документального канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий. В центре сюжета — история нескольких дней из жизни бойцов, которые девять лет отстаивают независимость Донбасса. Всех их объединяет только одно — любовь к своей стране, вера в правоту своего дела и безоговорочную победу.

«Мы чувствовали невероятное восхищение и гордость, когда работали над этим проектом. Мы счастливы, что живём в одно время с настоящими героями, с которыми не страшно. И мы рады сегодня показать вам именно эту картину – честную и настоящую», — отметил один из режиссёров фильма Олег Некишев.

После просмотра фильма перед собравшимися выступил военнослужащий Руслан Леснов с позывным Лес, заместитель командира роты батальона «Восток». Он рассказал, как бойцам на передовой сегодня важна поддержка каждого человека.

«Тот быт и тяжёлый труд, который парням приходится совершать ежедневно, он действительно был показан в фильме именно таким, каким он есть на самом деле. Без красивой картинки, — поделился своими впечатлениями Руслан Леснов после просмотра. — Был случай, когда мы сидели почти месяц в окружении. Это было при штурме микрорайона Восточный в Мариуполе. Горели в пожаре два раза и выпрыгивали с окон 4 этажа».

Церемония открытия началась с музыкального произведения русского композитора-неоклассика Игоря Скворцова «Время» в исполнении камерного оркестра “MUSACULA”. Композиция сопровождалась пронзительными видеофрагментами кадров из всех фильмов, представленных на фестивале. А продолжилась — коллекцией стихотворений в поддержку героев СВО в прочтении поэтов Олеси Шигиной, Дмитрия Мельникова, Марии Ватутиной.

Главный редактор телеканала RT и медиахолдинга «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём видеообращении поблагодарила всех причастных к организации и созданию этого фестиваля.

«Спасибо всем, кто с нами сегодня. Спасибо участникам нашего фестиваля – их много. Спасибо тем, кто создавал эти фильмы. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Но, в первую очередь, огромный поклон тем, кто сейчас там. Кто проливает кровь, терпит, ждёт и бьётся за нас с вами. Этот фестиваль - о них, об их подвиге, о каждой секунде и минуте этого тяжёлого тревожного, но очищающего, при этом, года», — сказала Маргарита Симоньян.

С приветственным словом к присутствующим обратилась директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Документальное кино было и остаётся своеобразным жанром, сочетая в себе всё лучшее от художественного кинотворчества и документальной журналистики. Его показывали советские и американские юристы во время нюрнбергских процессов, и тогда они стали весомыми уликами, позволившими доказать виновность подозреваемых. — сказала Мария Захарова в своём видеообращении к гостям вечера. — Сейчас снимать документальное кино особенно актуально. К сожалению, мы живём в мире фейков, манипуляции и постправды, именно поэтому на документалистов возлагается не только большая почетная миссия, но и огромная ответственность. Их призвание - не донести до зрителей свою точку зрения, но объективно представить реальность, а уже сам зритель должен разобраться, где правда, а где просто красивая картинка. Я искренне желаю участникам фестиваля «aRTel.doc: Время героев» через свою работу решать не только амбициозные задачи в виде получения премий и наград, но и воспользоваться данными возможностями и, конечно, талантом, чтобы рассказывать правду. Это дорогого стоит».

В своём видеообращении с приветственной речью к гостям обратилась министр культуры Ольга Любимова.

«Спасибо документальному каналу RT за то, что в годовщину проведения специальной военной операции собрал на одной площадке самые яркие картины о наших бойцах, деятелях культуры и искусства, жителях Донбасса, врачах, добровольцах, журналистах. Эти фильмы рассказывают о нелёгкой борьбе людей за честь нашей Родины, за право быть счастливыми вопреки всему. Эти работы важны для современников также, как будут нужны потомкам. Я очень рада, что ряд картин, представленных на фестивале, попали в нашу программу проката в модернизированных кинозалах, благодаря национальному проекту «Культура». Увидеть эти ленты смогут жители российских регионов», — сказала Ольга Любимова.

Екатерина Яковлева, руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля «aRTel.doc: Время героев»:

«Все наши фильмы на фестивале объединены одной общей идеей — «Это время Героев. Это наше время». Мы покажем 25 картин о героях СВО, которые прямо сейчас пишут нашу с вами историю. Смело и самоотверженно борются за наше с вами «завтра»: свободное, настоящее и честное. Среди них – истории военных, врачей медицинских бригад, женщин, добровольцев, военкоров, простых жителей Донбасса, которые ежедневно находятся под обстрелами. Наша главная цель – показать настоящую правду через призму простых людей».

«В своём родном доме я никогда не чувствовал себя так хорошо и спокойно, как сейчас здесь. Потому что я - в окружении настоящих друзей. И это не только про сегодняшний вечер. Это про весь последний год. За это время я стал самым богатым человеком на свете, потому что в мою жизнь пришли такие друзья и товарищи. Все те, кого уже нет сегодня, но они всё равно здесь с нами. Как мой друг Женя Брест, который свято верил в победу, когда отправился добровольцем на войну, - эмоционально поздравил всех присутствующих генеральный продюсер телеканала «Спас», телеведущий канала «Россия 1» Борис Корчевников. - Ровно год со слезами на глазах. Но именно сейчас пришло то время, когда мы снова становимся теми, кем мы призваны быть. Россия возвращается сама к себе. К своим истокам. Через жертву, через боль, через испытания, через потери. Благодаря бойцам, которые пишут сейчас нашу новую историю. Низкий поклон вам всем, кто сидит сейчас в окопе и борется за счастливое будущее, в котором мы все будем жить. Это происходит уже сейчас. Стало больше правды, воздух стал чище и всё стало настоящим».

Своими впечатлениями о миссии Фестиваля поделились звёздные гости вечера.

Вован и Лексус: «Настоящие герои – те, кому посвящён этот фестиваль. Очень важно делать то кино, которое сегодня представлено на этом фестивале. Оно создано не только теми людьми, которые занимаются им последний год. Здесь те, кто занимался им все 9 лет».

Яна Поплавская: «Это год был очень тяжёлым для всей страны. Тяжёлым со всех сторон – физически и морально. Но тяжелее всего - тем ребятам, которые сейчас далеко от нас. Защищают наши независимость и свободу. Именно они по праву могут называть себя героями СВО. Они пошли запечатлеть правду и рассказать её всем. Потому что ложь распространяется гораздо быстрее».

Елена Север: «Сегодня я увидела огромное количество прессы и людей, это прямое доказательство важности этого мероприятия. Это значит только то, что люди хотят поддержать хотя бы на расстоянии наших героев».

Дополнительное настроение вечера создавалось благодаря музыкальному сопровождению и визуальному оформлению Цифрового делового пространства (ЦДП), где проходил кинофестиваль. Оказавшись в холле ЦДП, гости сразу же могли вдохновиться темой вечера. В одной части – выставка известной российской художницы Марины Лизоркиной «Память в камне», посвящённая сносу российских и советских памятников, где каждая картина меняла цвет и изображение в зависимости от ракурса, что добавляло дополнительный эмоциональный эффект. В другой части пространства – графические новеллы о подвигах героев СВО, написанные студентами университета «Синергия», которые напомнили всю хронологию событий прошедшего года через реальные кадры боевых действий.

В рамках фестиваля «aRTel.doc: Время героев» состоялся показ 25 фильмов о героях СВО, обсуждения с создателями проектов, круглые столы, питчинг молодых документалистов, мастер–классы, открытые лекции и встречи с лидерами индустрии.



аRTel.doc — это платформа RTDoc (документального вещания канала RT) для обмена опытом с профессионалами RT, мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. На базе аRTel.doc созданы школа неигрового кино, киноклуб, а теперь и кинофестиваль.



За годы вещания круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил более 1000 документальных фильмов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.



