Россиян предупредили об опасной концентрации радона в новостройках

Аргументы Недели → Общество 13+

Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Концентрация опасного для лёгких радиоактивного газа радона в энергоэффективных новостройках оказалась в 1.2-2.4 раза выше, нежели в старых домах. Учёные из РАН объяснили, что газ может накапливаться в квартирах из-за недостаточного обмена воздуха между помещениями и улицей.

Препятствиями для выхода радона стали утеплённые балконы, особо расположенные межэтажные лестницы и окна с двойными камерами.

Все обнаруженные в новостройках повышенные показатели в 2-4 раза меньше предельных значений, установленных санитарными нормами. Но всё же есть очень простой способ борьбы с радоном. Он кроется в банальном проветривании помещений. Эксперты отмечают, что даже если просто открыть входную дверь, газ из-за своей высокой летучести начнёт убывать из квартиры.