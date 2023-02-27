Учёные выяснили, какие породы собак чаще заболевают раком до наступления старости

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Американские ветеринары оценили факторы риска развития рака у собак в молодом возрасте. В результате проведённых исследований было выяснено, что собаки весом более 75 кг, чистокровные и некастрированные могут заболеть раком на несколько лет раньше остальных. Другими факторами были порода и мужской пол животного. Как оказалось, дольше всех без рака прожили собаки породы бишон-фриз. Самый «молодой» рак был обнаружен у мастифов, немецких догов, бульдогов и сенбернаров.

По словам экспертов, учёные были сосредоточены именно на возрасте возникновения рака. Точка зрения авторов исследования заключается в том, что некоторых животных следует раньше обследовать. Даже для молодых и внешне очень здоровых собак обязательны частые посещения ветеринаров. Во многих ветклиниках присутствуют аналоги диспансеризации у людей. Ветеринарный онколог Александр Каблуков рекомендует показывать животных врачу раз в год, до тех пор, пока им не исполнилось 10 лет. Нужно брать анализы крови, делать прививки, проводить УЗИ брюшной полости. А после 10 лет животное нуждается в обследованиях сразу по два раза в год.

Не стоит упускать и влияние породы на образование рака. Некоторые породы отличаются не только возрастом выявления заболевания, но и склонностью к опухолям. Одна из причин может крыться в дефекте белка р53. Есть породы, имеющие опасные мутации в гене ТР53, регулирующем выработку р53. Туда относятся различные виды ретриверов и бернские зенненхунды. Эти собаки часто склонны к развитию злокачественных опухолей. Генетический риск доходит до 51%.

Также скотч-терьеры имеют довольно высокий риск рака мочевого пузыря. Доберманы, ротвейлеры и немецкие боксёры могут быть склонны к лимфомам, мопсы – к мастоцитомам, а немецкие овчарки – к опухолям сосудистой ткани. Гигантские породы собак имеют большой риск остеосарком, которые поражают костную систему. А ещё, по словам ветеринаров-онкологов, риск развития рака у собак могут повышать ожирение и воздействие табачного дыма.