Правительство будет собирать данные об инфекционных заболеваниях на случай эпидемии

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Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Unsplash.com

Представители Минздрава РФ опубликовали проект правил ведения федерального регистра лиц с инфекционными заболеваниями - вертикально интегрированной медицинской информационной системы (сокращённо ВИМИС) «Инфекционные заболевания». Как ранее отмечали в ведомстве, к концу следующего года такие ВИМИС заработают по всем основным болезням. Этому поспособствует общий тренд на информатизацию здравоохранения.

Минздрав планирует собрать информацию по 282 инфекционным заболеваниям. Среди них есть холера, коклюш и гепатит С. Из пояснительной записки к проекту следует, что сбор данных должен позволить госведомству улучшить маршрутизацию пациентов и сделать помощь им персонифицированной. Также сбор данных будет использоваться для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения в случае возникновения различных эпидемий.

Госведомство станет оператором системы. Регистр будет интегрирован с Единой государственной инфосистемой в сфере здравоохранения, которая существует с 2018 года. Помимо поликлиник и больниц поставлять сведения в регистр будут МВД, ФНС, Роспотребнадзор, ФФОМС, ПФР и региональные ведомства охраны здоровья.