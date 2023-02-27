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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Мари Кондо – человек, вдохновивший миллионы людей по всему миру. Написав свою бесценную книгу «Магическая уборка», эта женщина стала одним из самых влиятельных консультантов по чистоте и обустройству быта. Её работы читали не только в родной для неё Японии, но и во многих других странах мира.

Благодаря своим советам по обустройству быта, Мари Кондо разбогатела и прославилась едва ли не на всю планету. 13 миллионов экземпляров книги «Магическая уборка» было продано в мире с 2011 года. Около 150 недель книга находилась на первом месте в списке бестселлеров The New York Times. А в 2019-м даже выходил сериал на Netflix под названием «Уборка с Мари Кондо». Вот только потом всё кардинально изменилось.

Теперь Кондо утверждает, что поменяла свою позицию по отношению к абсолютной чистоте. Это стало для многих настоящей неожиданностью, особенно для тех, кто следовал её советам в буквальном смысле. Мари - мать троих детей. Как оказалось, после рождения третьего ребёнка ей стало трудно придерживаться собственного метода уборки. Появление детей заставило женщину взглянуть на мир по-новому и всё переосмыслить. Теперь же ей хочется тратить время на своих близких, а не на постоянные уборки, отнимающие силы и энергию. Семью она поставила на первое место.

«Сейчас я отказалась от постоянного наведения чистоты, - призналась Мари, - и это пошло мне на пользу. Я провожу время так, как считаю нужным. Я трачу его на своих детей и получаю от этого удовольствие». В своём блоге писательница призналась, что раньше была слишком строга к себе. Каждый её день был расписан чуть ли не по минутам, и это доводило порою до физического и морального истощения. Кондо больше не призывает без жалости выбрасывать все милые сердцу памятные безделушки. Вместо этого она советует попробовать разобраться, что же именно делает человека счастливым.