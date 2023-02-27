Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 786 человек

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Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 786 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 27 февраля на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 786 человек, всего было выявлено 9 580 новых случаев заражения, 30 человек скончались.

Количество госпитализаций на 27 февраля за сутки снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 10,7%.

В Москве по состоянию на 27 февраля зарегистрированы 1 778 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.



