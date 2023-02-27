Годовщина СВО и сигнал Путина олигархам: резонансные новости недели

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Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.

Новый прорыв и лапша на ушах коммуниста.

Владимир Путин 21 февраля обратился с Посланием к Федеральному собранию РФ. Он анонсировал меры социальной поддержки для работников военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил о будущем повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 тысяч 242 рублей и распространил материнский капитал на «новые регионы» России. Экономическим вопросам в этот раз в ходе выступления глава государства уделил довольно много времени.

Одной из основных задач в настоящий момент президент РФ считает запуск передовых образцов вооружений в «массовое, серийное производство».

«Сегодня на наших заводах, в конструкторских бюро, в научных коллективах трудятся и опытные специалисты, и всё больше молодых людей, талантливых, квалифицированных, нацеленных на прорыв, верных традициям русских оружейников – сделать всё для Победы», - подбодрил россиян Владимир Путин.

«Вишенкой на торте» выступления президента стал объявленный им выход России из Договора с США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Отдельной яркой частью Послания, пожалуй, можно считать обращение Путина к российским олигархам, потерявшим свои капиталы за границей. Успокаивать их президент не стал, при этом он призвал миллиардеров помочь многострадальному российскому народу.

«Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту», - предложил состоятельным бизнесменам российский лидер.

Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин опубликовал в соцсетях фото и видео, на которых он смотрит Послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах.

«Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», - с иронией написал коммунист.

На поступок депутата жёстко отреагировали во фракции КПРФ в Госдуме, назвав его «глупостью». Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, в свою очередь, на всякий случай напомнил коммунисту, что даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов «восхищается» Посланием президента.



СВО и щедрые подарки.

В России отметили годовщину проведения СВО на Украине. РИА Новости сообщило, что на посвящённый этому событию митинг-концерт в «Лужниках» пришли более 200 тысяч патриотов. Хотя известно, что главный стадион страны вмещает всего 81 тысячу человек.

В день годовщины СВО Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить военные действия на Украине и вывести оттуда свои войска. Из 180 голосовавших документ поддержала 141 страна. Против проголосовали Беларусь, Эритрея, КНДР, Сирия, Никарагуа, Мали и, конечно же, сама Россия. Среди воздержавшихся - Армения, Казахстан, Киргизия, Китай, Индия, ЮАР, Иран и Куба.

США ввели санкции в отношении девяти министров РФ и 45 российских губернаторов. На это событие незамедлительно отреагировал глава одного из регионов.

«Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Думаю, это решение поддержат все мои земляки», - добавил он.

Тем временем руководство Тихвинского района Ленинградской области подарило на 23 февраля семьям бойцов, погибших в ходе СВО, шампунь и пену для бритья. Пользователи соцсетей в комментариях назвали такие подарки неуместными.

«Люди были счастливы. Поэтому неуместны высказывания о том, что уместны какие-то подарки или неуместны», - заявил в ответ на критику глава района Александр Лазаревич.

Ранее сообщалось, что семье погибшего в ходе СВО мобилизованного жителя Тувы Ондара Бадыя подарили мешок пельменей. Во Владивостоке жены погибших на Украине участников спецоперации получили в подарок от администрации города колбасу.





Московской полиции не понравилось школьное порно.

ИА REGNUM сообщило, что лауреат конкурса «Учитель года Москвы» снимал в школе порно со своими ученицами. Имя педагога не разглашается, издание ссылается на собственный источник в полиции. Сообщается, что на любвеобильного учителя заведено два уголовных дела.

По данным издания, съёмки порно производились в нескольких корпусах школы, а также по месту жительства подозреваемого и девочек. Известно, как минимум, о двух школьницах, с которыми «Учитель года» вступал в половую связь и снимал интимную близость на камеру.

Источник утверждает, что подозреваемый несколько раз входил в «Топ-50 учителей РФ и СНГ».



