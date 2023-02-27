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Источник: Аргументы недели-Крым

Это было сделано либо по распоряжению властей Симферополя, либо исполнители не разобрались в задаче.

К 9 мая возле прогулочной зоны парка Гагарина в столице Крыма коммунисты облагородили испоганенную граффити стену, нанеся на большую поверхность изображение Знамени Победы. В конце февраля 2023 года коммунальные службы аккуратно закрасили Знамя. Примечательно, что соседние участки стены, сплошь измалеванные нерусскими надписями, остались нетронутыми.

Глава фракции КПРФ в Госсовете Крыма возмущен случившимся. «Даже у хулиганов, рисующих на стенах города не поднялась рука разрисовать его», - заявил Сергей Богатыренко. По его мнению, чиновники, давшие задание по уничтожению символа победы в войне 1941-45 годов являются очевидными лжепатриотами, на деле уничтожающими память о прошлом великой страны.