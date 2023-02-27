ФСБ: в Севастополе задержаны два гражданина РФ, сотрудничавшие с Киевом

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Источник: РИА Новости

Сотрудники ФСБ и задержанный, Russian FSB press service/Global Look Press

Двое жителей Севастополя арестованы за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве «наводчиков»», - говорится в сообщении. Отмечается, что инициативу в установлении связи с украинской стороной проявили сами севастопольцы.

По данным ФСБ, целью задержанных была передача информации о расположении объектов российского оборонного ведомства за денежное вознаграждение.

Возбуждены два уголовных дела по факту госизмены и сотрудничества с иностранным государством на конфиденциальной основе. Арестованным грозит до 20 и 8 лет заключения соответственно.

Ранее сообщалось о задержании агента СБУ, к вербовке которого были причастны польские и латвийские спецслужбы.