Умер российский политолог Глеб Павловский

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Ему был 71 год. В последнее время Павловский тяжело болел.

Глеб Олегович Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя.

В 1968—1973 годах учился на историческом факультете Одесского государственного университета. До 1974 года работал учителем в сельской школе.

С 1976 года по 1982 год трудился рабочим в Москве. В 1978—1980 годах был одним из соредакторов самиздатского журнала «Поиски».

В 1991–1992 годы Глеб Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1994–1995 — редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти», в 1995–1996 был учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда». С октября 2005 по апрель 2008 года вел программу «Реальная политика» на НТВ.

В 1995 году основал «Фонд эффективной политики», разработавший президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с фондом. Также принимал участие в кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.