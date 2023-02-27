SHOT: в Петербурге задержали поджигателя полицейских автомобилей и склада Росгвардии

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Источник: Telegram-канал SHOT

globallookpress.com

По информации Telegram-канала SHOT, в Санкт-Петербурге был задержан работник городского завода, поджигавший автомобили полиции и здания. Его также обвиняют в попытке поджога складного помещения Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии.

Криминальную деятельность осуществлял 38-летний работник завода Питера Алексей Баранов, мужчина поджигал служебные автомобили сотрудников ОГИБДД УМВД, стоявшие на ремонте на парковке автомастерской. Поджигатель был пойман при покушении на очередное преступление рядом с машиной сотрудника МВД.

Гражданина будут судить по двум уголовным статьям «Приготовление к преступлению» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга отправил местного жителя под домашний арест за то, что он бросил через спину сотрудника полиции.