Генерал-майор Попов: при угрозе ракетного удара граждан заблаговременно предупреждают о том, как действовать

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Источник: Общественная Служба Новостей

MOD Russia / globallookpress.com

Российские граждане, в случае реальной угрозы ракетного авиаудара, будут заблаговременно предупреждены о тех действиях, которые необходимо будет предпринять. Об этом во время беседы с Общественной Службой Новостей рассказал заслуженный военный летчик России, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор Владимир Попов.

Согласно словам эксперта, в администрациях городов, муниципалитетов и районов находятся специальные подразделения, сотрудники которых в случае воздушной тревоги будут оповещать население и развешивать инструкции по правильному поведению в условиях ракетного удара.

Попов также отметил, что во время воздушной тревоги сразу же открываются бомбоубежища и подвалы, которые могут выполнять их роль. Он добавил, что благодаря эффективной работе системы разведки, внезапных ударов по территории России быть не может.