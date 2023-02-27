Метеоролог Старков: в Центральной России март по погоде будет полноценным зимним месяцем

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Источник: Teleprogramma.pro

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

В центральной части России первый месяц весны по погоде будет являться полноценным зимним месяцем. Об этом во время беседы с интернет-изданием Teleprogramma.pro рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Согласно словам эксперта, в российском обществе существует стереотип о том, что весна должна наступать не только по календарю, но и по погоде. Однако, как отмечает специалист, в столичном регионе ожидается, что март будет уверенным продолжением зимы.

Старков также добавил, что метеорологическая весна в России наступает чуть позже, чем календарная, тогда как метеорологическая зима приходит не 1 декабря, а несколько раньше.