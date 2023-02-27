Автоэксперт Круглов: при покупке автомобиля с пробегом стоит обращать внимание на его год выпуска

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Источник: Teleprogramma.pro

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Продавцы подержанных автомобилей зачастую скрывают такие нюансы, как «умирающий» двигатель или подгнившие детали, поэтому при покупке авто с пробегом стоит быть внимательными. Об этом во время беседы с интернет-изданием Teleprogramma.pro рассказал автоэксперт Роман Круглов.

Согласно словам специалиста, прежде всего, при покупке подержанной машины, особое внимание стоит обратить на ее год выпуска, потому что чем автомобиль новее, тем меньше с ним будет проблем. Более того, если транспортному средству менее пяти лет, то при постановке его на учет в ГАИ платить не придется.

Круглов также отметил, что перед покупкой автомобиля обязательно надо проверять, не находится ли он в залоге, иначе можно потерять не только деньги, но и саму машину.