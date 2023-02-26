Замминистра из Ставрополья грозит суровое наказание за хищение почти 3 млн рублей в тяжелое для страны время – в разгар пандемии

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Александр Крохмаль, Журналист

Замминистра имущественных отношений Ставропольского края Евгения Мосина была задержана за хищение 2,7 млн рублей. По версии следствия, она присвоила большие деньги на завышении стоимость масок и бахил в самый разгар коронавирусной пандемии.

В 2020 году Мосина заключила два договора между Министерством имущественных отношений Ставрополья и организацией ПЭСТ. Контракты общей суммой на почти 16 млн рублей предполагали поставку бахил и масок для организации ЕГЭ в регионе, а также для других мероприятий. Замминистра действовала не одна, а вместе с директором компании. Они завысили общую цену продукции на 2.7 млн рублей.

Насладиться полученными суммами преступникам так и не удалось. В ходе проверки в этом году выяснилось, что защитные средства закупили по завышенным ценам. Мосину задержали и завели сразу два уголовных дела по ст. «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Сообщник тоже не избежал правосудия. Теперь им намерены избрать меру пресечения.