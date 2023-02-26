Власти Италии и Латвии запретили Газманову пользоваться виллой в Тоскане и квартирой в Юрмале, но заставляют платить «коммуналку»

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Александр Крохмаль, Журналист

Олег Газманов. Фото: Global look Press

Народный артист России Олег Газманов сильно расстроен из-за решений европейских властей. Певец давно принимает участие в патриотических концертах и активно поддерживает родную страну. Из-за этого он находится под санкциями многих государств Запада. С прошлого года Газманову запрещён въезд на территорию стран ЕС. Поэтому пока Олегу Михайловичу приходится гулять со своей красавицей-овчаркой вокруг своего особняка в Серебряном Бору.

Однако санкции в отношении артиста не закончились. Как выяснилось, Олега Газманова лишили сразу двух квартир: одной в Италии и другой в Латвии. В Италии певец приобрёл недвижимость 15 лет назад, когда у него появились «свободные деньги». Газманов часто любил приезжать туда на отдых со своей семьёй. Теперь же у него нет такой возможности, и скорее всего не будет в ближайшее время.

«Это моя собственность, я её купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться, - возмутился певец, - и ещё цинично заставляют меня платить коммуналку!». По словам Газманова, европолитики испугались, что он может продать свою квартиру, а полученные деньги – отдать на нужды СВО.