Скончался экс-муж Елены Драпеко, актер из «Шерлока Холмса» и «Мушкетеров» Олег Белов

Аргументы Недели → Общество 13+

Фото: кадр «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Заслуженный артист России Олег Белов ушел из жизни еще 16 февраля, но известно об этом стало только на днях.

Олег Александрович Белов родился 30 июля 1934 года в Новосибирске.

Несколько лет танцевал в плясовой группе Сибирского народного хора, в военном ансамбле песни и пляски, в Театре оперетты.

В 1961 году окончил ЛГИТМиК. Играл в Ленинградском Театре-студии киноактёра, был также штатным актёром киностудии «Ленфильм». Белова называли «королем эпизода».

Он сыграл кэбмена с могучими бакенбардами из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Снялся в большом количестве фильмов.

Белов был артистом озвучивания, певцом, писал стихи, умел играть на гитаре, фортепиано, банджо, кастаньетах и барабанах.

До 1991 года был женат на Елене Драпеко. Елена Григорьевна - депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В браке с Драпеко родилась дочь Анастасия.