В ТРЦ «Галерея» временно нельзя попасть из-за проверки полиции

Очевидцы допустили, что правоохранители ищут участников субкультуры ЧВК «Рёдан», которые устраивают массовые драки в Петербурге.
Торгово-развлекательный центр «Галерея» в Санкт-Петербурге временно закрыт. Туда прибыло более десяти автомобилей полиции.
По предположению петербургских СМИ и очевидцев, сотрудники правоохранительных органов ищут участников аниме-субкультуры ЧВК «Рёдан». Недавно произошла драка молодого человека с представителями движения.
Сообщалось, что примерно в два часа дня ограничений на вход в здание не было, но затем посетители ТРЦ увидели, что по эскалатору вниз бежала группа подростков.
Тех, кто вышел на улицу, пока что не пускают обратно. Полицейские перекрыли центральный вход и парковку.