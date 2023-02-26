В ТРЦ «Галерея» временно нельзя попасть из-за проверки полиции

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Елена Соколова

Фото: canva.com

Очевидцы допустили, что правоохранители ищут участников субкультуры ЧВК «Рёдан», которые устраивают массовые драки в Петербурге.

Торгово-развлекательный центр «Галерея» в Санкт-Петербурге временно закрыт. Туда прибыло более десяти автомобилей полиции.

По предположению петербургских СМИ и очевидцев, сотрудники правоохранительных органов ищут участников аниме-субкультуры ЧВК «Рёдан». Недавно произошла драка молодого человека с представителями движения.

Сообщалось, что примерно в два часа дня ограничений на вход в здание не было, но затем посетители ТРЦ увидели, что по эскалатору вниз бежала группа подростков.

Тех, кто вышел на улицу, пока что не пускают обратно. Полицейские перекрыли центральный вход и парковку.