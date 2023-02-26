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Мобилизованные Иркутской области будут переведены на новое место службы после жалобы губернатору

, 19:14 Источник: TG-канал ТАСС

Мобилизованные Иркутской области будут переведены на новое место службы после жалобы губернатору
Мобилизованный. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

Мобилизованные из Иркутской области, записавшие видеообращение с жалобой на действия командиров, будут переведены на новое место службы. Об этом написал в воскресенье в своем телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев.

В своем видеообращении, распространенном в соцсетях, мобилизованные жаловались на то, что «командиры ДНР» отправляют их на штурм без поддержки артиллерии, разведки и саперов.

«Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле», — написал Кобзев. 

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