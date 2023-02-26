Скончался экс-вратарь екатеринбургского «Урала» Давыд Алексеев

Футболист ушел из жизни в возрасте 19 лет, сообщает официальный сайт клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Давыд Алексеев выступал за вторую команду «Урала», а также за молодежный состав.
В 2021 году он был приглашен на сборы с основным составом и принял участие в товарищеских матчах клуба.
Причина смерти не сообщается. По информации «Матч ТВ», Алексеев выпал из окна. Похороны пройдут во вторник.
В память о талантливом спортсмене игра четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» начнется с минуты молчания. Матч пройдет 27 февраля в Екатеринбурге.